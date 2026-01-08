La questione ambientale al Pirellone. Aumentano i rifiuti di altre regioni smaltiti negli inceneritori lombardi.

La gestione dei rifiuti in Lombardia continua a suscitare attenzione, con un incremento dello smaltimento di rifiuti provenienti da altre regioni negli inceneritori locali. La questione ambientale al Pirellone si inserisce in un contesto di discussione più ampio, già affrontato nel 2018 quando Attilio Fontana rispose alle critiche di Luigi Di Maio, evidenziando le tensioni tra esigenze di tutela ambientale e decisioni politiche.

Correva l’anno 2018 quando Attilio Fontana rispose in modo polemico e provocatorio al pentastellato Luigi Di Maio minacciando di non far più arrivare in Lombardia i rifiuti del Sud. L’allora vicepremier con delega allo Sviluppo Economico aveva annunciato la volontà di bloccare i 13 inceneritori lombardi perché ritenuti inquinanti. Da qui la replica del presidente della Regione: "Se Di Maio pensa che i nostri impianti inquinano, allora non accetteremo più rifiuti del Sud. Chiederemo allo Stato di modificare la norma che ce lo impone". E la norma di riferimento, per l’esattezza, era ed è il Decreto Sblocca Italia, licenziato dal Governo di Matteo Renzi e divenuto legge nel 2014. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

