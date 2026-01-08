La proprietaria del locale… Crans-Montana Paolo Del Debbio durissimo dopo la scoperta

La proprietaria del locale di Crans-Montana è al centro di un'indagine dopo la tragica scoperta avvenuta nella località svizzera. La vicenda, che ha suscitato grande attenzione in Italia e in Europa, solleva questioni sulla gestione e sulla sicurezza dei luoghi pubblici. Paolo Del Debbio ha espresso parole dure riguardo a quanto accaduto, sottolineando l’importanza di approfondire le responsabilità e le misure preventive.

La tragedia di Crans-Montana continua a pesare come un macigno sull'opinione pubblica italiana ed europea. La notte di Capodanno, che per molti doveva essere una festa, si è trasformata in un incubo fatto di fiamme, panico e disperazione, lasciando dietro di sé quaranta vittime, sei delle quali italiane. Con il passare delle ore, mentre emergono dettagli sempre più inquietanti, cresce la sensazione che a uccidere non sia stato solo il fuoco, ma una catena di errori, sottovalutazioni e responsabilità che qualcuno avrebbe dovuto vedere e fermare in tempo. I gestori del locale finito al centro della tragedia sono finiti rapidamente nell'occhio del ciclone.

