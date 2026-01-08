La procura di Roma apre un’inchiesta sulla strage di Crans Montana

La procura di Roma ha avviato un’indagine sull’incendio di Crans Montana avvenuto durante la notte di Capodanno, che ha causato 40 vittime e 116 feriti. L’obiettivo è accertare le cause dell’incendio e valutare eventuali responsabilità. L’indagine si inserisce nel quadro delle procedure di sicurezza e prevenzione per eventi tragici di questa natura.

(Adnkronos) – La procura di Roma ha aperto un'inchiesta sull'incendio di Crans Montana in cui la notte di Capodanno sono morte 40 persone e altre 116 sono rimaste ferite. Fra le vittime ci sono gli italiani Sofia Prosperi, Chiara Costanzo, Achille Barosi, Giovanni Tamburi, Riccardo Minghetti ed Emanuele Galeppini, tutti fra i 15 e i

