La procura di Roma apre un’inchiesta sulla strage di Crans Montana

La procura di Roma ha avviato un’indagine sull’incendio di Crans Montana avvenuto durante la notte di Capodanno, che ha causato 40 vittime e 116 feriti. L’obiettivo è accertare le cause dell’incendio e valutare eventuali responsabilità. L’indagine si inserisce nel quadro delle procedure di sicurezza e prevenzione per eventi tragici di questa natura.

