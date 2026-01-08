La Preside arriva su Rai 1 | Luisa Ranieri porta in scena la battaglia educativa di Eugenia Carfora

“La Preside” approda su Rai 1 con Luisa Ranieri nel ruolo di Eugenia Carfora, dirigente scolastica di Caivano. La miniserie racconta la sua battaglia quotidiana contro la dispersione scolastica, attraverso azioni dirette e incontri con studenti e famiglie. Un racconto sobrio e realistico di un impegno educativo volto a favorire il successo dei giovani e a rafforzare il ruolo della scuola nel territorio.

