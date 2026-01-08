La polizia locale sequestra 15 kg di alimenti a una banco di ortofrutta
La polizia locale di Venezia ha sequestrato 15 chili di alimenti preconfezionati esposti in un banco di ortofrutta a Cannaregio, gestito da cittadini bengalesi. L’operazione rientra nei controlli di sicurezza alimentare e igiene del territorio, finalizzati a garantire il rispetto delle normative vigenti. Nessuna altra informazione è stata resa nota al momento.
