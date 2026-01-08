La polizia locale sequestra 15 kg di alimenti a una banco di ortofrutta

La polizia locale di Venezia ha sequestrato 15 chili di alimenti preconfezionati esposti in un banco di ortofrutta a Cannaregio, gestito da cittadini bengalesi. L’operazione rientra nei controlli di sicurezza alimentare e igiene del territorio, finalizzati a garantire il rispetto delle normative vigenti. Nessuna altra informazione è stata resa nota al momento.

Omicidio del barman: arrestato un agente della polizia locale x.com

Tg2. . Arrestato il presunto killer del barista trovato morto a #Venezia la notte di San Silvestro. Si tratterebbe di un agente della Polizia locale fermato vicino al luogo dove era il corpo. Al #Tg2Rai ore 13,00 #8gennaio - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.