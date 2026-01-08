La pista di pattinaggio in piazza del Popolo rimarrà aperta fino al 18 gennaio, prolungando così la stagione oltre le previsioni iniziali. Un'opportunità in più per vivere questa attrazione durante l'inverno, godendo dell'atmosfera festiva e del divertimento in un ambiente urbano. La proroga permette a residenti e visitatori di continuare a pattinare in un contesto suggestivo, valorizzando ancora di più questa esperienza nel centro della città.

In piazza del Popolo si continuerà a pattinare fino al 18 gennaio. È stata infatti prorogata l’apertura della pista del ghiaccio. “ Copparo on ice ”, quindi, sarà protagonista in piazza del Popolo sino al prossimo 18 gennaio. La giunta comunale, infatti, ha approvato la proroga dell’apertura della pista del ghiaccio che, come sempre, sta riscuotendo successo. L’impianto, curato dalle famiglie Bisi, Simonini e Gambarutti con l’organizzazione di Pro Loco Copparo e il sostegno del Comune, sarà aperto tutti i giorni dalle 15 alle 21, mentre nei festivi e prefestivi dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 23. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La pista di pattinaggio non chiude più: aperta fino al 18 gennaIo

Leggi anche: Mugnano sul Ghiaccio, grande successo durante le festività: la pista di pattinaggio resta aperta fino al 30 giugno

Leggi anche: Sicilia Outlet Village, l’albero brillerà su una meravigliosa pista di pattinaggio aperta al pubblico dal 9 novembre al 6 gennaio

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Mondiali Pattinaggio Corsa, l’Italia chiude con 18 medaglie e 6 titoli iridati - La spettacolare Maratona di 42 km su tracciato cittadino chiude i Campionati Mondiali di Pattinaggio Corsa 2025 di Beidaihe, andati in scena dal 13 al 21 settembre per le gare su pista e su strada di ... repubblica.it

Le 7 piste di pattinaggio da non perdere: quali sono le più belle d’Italia - Un viaggio tra le piste di pattinaggio più suggestive d’Italia per il Natale 2025, da Como a Roma passando per Milano, Verona, Riccione, Bolzano e Torino. fanpage.it

Tutte le piste di pattinaggio sul ghiaccio del Natale 2025 a Roma - Con l’arrivo delle festività, infatti, in città compaiono numerose piste di ghiaccio dove divertirsi, in coppia, in ... romatoday.it

Syusy & Patrizio News da Alto Adige, Sutrio, San Gimignano, Catania, Fano | TG del Turismo

Sabato 10 gennaio, la pista di pattinaggio di Largo Europa farà una bellissima sorpresa ai primi 50 bambini che saliranno sulla pista. Vi ricordiamo inoltre che la pista è aperta tutti i giorni fino al 18 gennaio. - facebook.com facebook