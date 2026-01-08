La palestra di Barzio cambia vita e diventa PalaNameless

Da leccotoday.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La palestra comunale di Barzio, situata in località Noccoli, si appresta a rinnovarsi. In seguito a una collaborazione tra l'Asd Stella Alpina e Nameless Festival Srl, la struttura prenderà il nome di

La palestra comunale di Barzio si prepara a cambiare pelle. Grazie a un accordo di collaborazione tra l'Asd Stella Alpina e Nameless Festival Srl, la struttura sportiva di località Noccoli assumerà presto la denominazione di "PalaNameless", aprendo una nuova pagina per lo sport e le attività. 🔗 Leggi su Leccotoday.itImmagine generica

Leggi anche: La promessa anticipazioni come il destino di samuel cambia la vita e diventa erede duca

Leggi anche: “Art is my fave sport“. Como diventa la palestra del contemporaneo

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

palestra barzio cambia vitaLa palestra di Barzio cambia vita e diventa PalaNameless - Il palazzetto comunale cambia nome grazie alla collaborazione con l'organizzatore del celebre evento estivo. leccotoday.it

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.