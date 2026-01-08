La nuova Maserati Grecale Cristallo saluta il passaggio della Fiamma Olimpica

La Maserati Grecale Cristallo si distingue per eleganza e innovazione, accompagnando simbolicamente il passaggio della Fiamma Olimpica a Modena. Lo stabilimento Maserati di Viale Ciro Menotti, cuore storico del brand, si presenta come scenario di questa importante tappa, che attraversa l’Emilia-Romagna da Ferrara a Parma. Un momento che unisce tradizione e progresso, sottolineando l’impegno di Maserati nel custodire la propria identità e innovare nel rispetto del patrimonio italiano.

MODENA (ITALPRESS) – Il sito produttivo Maserati di Modena, storico Headquarter del Brand in Viale Ciro Menotti, diventa protagonista del viaggio della Fiamma Olimpica in occasione della tappa numero 32 del percorso nazionale, che da Ferrara conduce a Parma attraversando l'Emilia-Romagna. Un momento di forte valore identitario, in cui tradizione, persone e visione futura si incontrano all'interno di uno dei luoghi più rappresentativi della storia del Tridente. Al prestigioso appuntamento hanno partecipato i dipendenti Maserati, tra i quali spiccavano i dieci colleghi che sono stati scelti come tedofori d'eccezione, portando la Fiamma lungo un percorso simbolico che attraversa alcuni degli spazi più iconici del Brand.

