La nuova idea degli Stati Uniti per annettere la Groenlandia | Paghiamo gli abitanti

Recentemente, gli Stati Uniti hanno proposto un'inedita strategia di acquisizione della Groenlandia, offrendo un pagamento agli abitanti. Questa mossa, seguita alle tensioni in Venezuela, evidenzia un nuovo approccio nella politica estera americana. La proposta suscita interesse e discussioni sul possibile futuro di questa regione strategica e sulle implicazioni diplomatiche che ne derivano.

Dopo il Venezuela è ora la Groenlandia a tenere banco nelle prossime mosse di politica estera dell'amministrazione Trump. Negli Stati Uniti alcuni funzionari hanno discusso la possibilità di offrire pagamenti forfettari, somme "una tantum", in un’unica soluzione, agli abitanti della Groenlandia. 🔗 Leggi su Today.it Leggi anche: Vance: "Gli Stati Uniti non consentiranno a Israele di annettere la Cisgiordania" Leggi anche: Secondo il Primo Ministro danese, un attacco degli Stati Uniti alla Groenlandia segnerebbe la fine della NATO Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Media: «Trump valuta pagamenti agli abitanti della Groenlandia»; La Groenlandia (che assomiglia più agli Usa che all'Europa) è il Paese più puro del mondo. Per questo Trump lo vuole; Sony svela la nuova idea automobile e conferma quando arriveranno i primi veicoli Afeela 1; Il Genocidio dei Nativi d’America. Gli Usa pronti ad una nuova azione militare se il Venezuela 'non soddisferà' le loro richieste - La prospettiva che gli Stati Uniti prendano il controllo diretto del Venezuela sembra essersi attenuata domenica, dopo il sorprendente sequestro del presidente Nicolás Maduro. globalist.it

Le volte in cui gli Stati Uniti hanno comprato uno stato - È successo più volte nell'Ottocento e ci avevano già provato anche con la Groenlandia: oggi però sarebbe una cosa diversa ... ilpost.it

Gli Stati Uniti bombardano il Venezuela? Trump parla di un molo distrutto e apre una nuova guerra senza prove - Una dichiarazione del presidente Donald Trump fa pensare al primo attacco diretto a terra contro il narcotraffico venezuelano. giornalelavoce.it

Trump vuole annettere la Groenlandia? Ecco la risposta di Orsini

Addio Brescianini e la nuova idea Giovane. Atalanta, Lookman ancora al centro del mercato #mercato #atalanta #lookman #brescianini #SerieA x.com

Un nuovo anno, la stessa voglia di stare a tavola insieme. Dopo le feste vi aspettiamo all’Ostaria con i profumi di sempre, i piatti della tradizione e qualche nuova idea da assaggiare. Firenze Vi aspettiamo - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.