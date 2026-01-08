La Nazionale francese saluta Jasmine Paolini Rinderknech la ignora e si gira dall’altra parte VIDEO
Durante la recente sfida tra Italia e Francia alla United Cup, Jasmine Paolini è stata cordialmente salutata dalla maggior parte dei componenti della Nazionale francese, tranne Arthur Rinderknech, che ha evitato il contatto visivo e si è girato dall’altra parte. L’episodio, catturato in un video, ha suscitato discussioni sulla sportività tra i tennisti. L’articolo analizza il comportamento dei giocatori e il contesto della partita.
Alla fine sfida di United Cup disputata due giorni fa tra Italia-Francia, tra Jasmine Paolini e Leolia Jeanjean vinta dall’azzurra con il risultato di 6-2, 6-3, tutti i giocatori della Nazionale transalpina hanno salutato con sportività la tennista toscana, tranne Arthur Rinderknech, che volontariamente fa finta di non vederla, girando la testa dall’altra parte e . Potrebbe interessarti:. Jasmine Paolini sconfitta a Dubai, si infortuna alla caviglia (VIDEO): eroicamente termina il match in lacrime. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
