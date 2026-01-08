La Nasa ha sospeso la prima passeggiata spaziale del 2026 Cosa è successo

A inizio 2026, la NASA ha sospeso la prima passeggiata spaziale prevista per quest’anno sulla Stazione Spaziale Internazionale. La decisione, comunicata recentemente, ha alterato il calendario delle attività previste, senza tuttavia specificare i motivi precisi di questa modifica. Questa sospensione rappresenta un cambiamento importante nel programma spaziale, sollevando interrogativi sulle cause e sulle prossime tappe delle operazioni sulla stazione orbitale.

L’inizio del 2026 sulla Stazione spaziale internazionale è stato segnato da una modifica inattesa del programma. Un problema medico emerso a bordo ha spinto la Nasa a rinviare la passeggiata spaziale prevista per l’8 gennaio, la prima dell’anno, aprendo una fase di rivalutazione delle attività operative. La decisione, definita prudenziale, riporta al centro il ruolo della salute dell’equipaggio come variabile decisiva nella gestione delle missioni di lunga durata in orbita. Cosa dice il comunicato della Nasa. L’agenzia spaziale statunitense ha annunciato il rinvio attraverso un aggiornamento pubblicato sul blog della Stazione spaziale. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - La Nasa ha sospeso la prima passeggiata spaziale del 2026. Cosa è successo Leggi anche: Kim Kardashian fa infuriare la Nasa. Cosa è successo Leggi anche: X-59, la Nasa ha fatto alzare in volo per la prima volta il jet supersonico silenzioso del futuro Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Emergenza medica a bordo: ISS rinvia la prima passeggiata spaziale del 2026 - La Nasa ha rinviato all’ultimo momento la prima passeggiata spaziale del 2026 a causa di un problema di salute che ha coinvolto un membro dell’equipaggio della Stazione Spaziale Internazionale. msn.com

Gli astronauti della NASA effettueranno due passeggiate spaziali giovedì 8 e giovedì 15 gennaio all'esterno della Stazione Spaziale Internazionale. La prima passeggiata spaziale è prevista per le 8:00 EST dell'8 gennaio e durerà circa sei ore e 30 minuti. - facebook.com facebook

