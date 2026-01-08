La mamma spacciatrice Mezzo chilo di hashish nel centro d’accoglienza con il figlio di sei mesi

In un centro di accoglienza, è stato scoperto mezzo chilo di hashish nascosto tra i beni di una donna con un bambino di sei mesi. Le indagini hanno portato alla luce un'attività di spaccio che coinvolgeva la madre e ha sollevato interrogativi sulla sicurezza e il rispetto delle norme in strutture di questo tipo. Un episodio che evidenzia la complessità delle situazioni di vulnerabilità e le sfide delle forze dell'ordine.

Da qualche tempo, quegli "strani pacchetti" che passavano di mano in cambio di soldi avevano generato più di un dubbio sul contenuto. E la segnalazione alla polizia locale si è rivelata fondata: la ventiquattrenne tunisina I.H. spacciava hashish, procuratole probabilmente dal marito che un anno fa aveva denunciato per maltrattamenti. Proprio dopo quella querela, i due sono stati divisi per interrompere le presunte violenze: lui è rimasto ospite del centro d'accoglienza per migranti di via Aquila, mentre lei è stata trasferita in quello di via Agordat riservato a donne sole e mamme stranieri con bambini minori.

