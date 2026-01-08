La mamma di Max sparita da Stranger Things 5 | Ero in remissione dal cancro ma non mi hanno chiamata

L'assenza di Susan Hargrove, madre di Max, nel finale di Stranger Things 5 ha suscitato numerosi interrogativi tra i fan e l'attrice che la interpreta. Susan, che aveva affrontato una battaglia contro il cancro in remissione, ha spiegato di non essere stata contattata per partecipare alle riprese. La sua assenza ha generato curiosità sulla trama e sul ruolo dei personaggi nel conclusivo capitolo della serie.

L’assenza di Susan Hargrove, la madre di Max, dal finale di Stranger Things 5 ha sollevato domande non solo tra i fan della serie, ma anche da parte dell’attrice che l’ha interpretata. Jennifer Marshall, 44 anni, ha condiviso sui social la sua delusione per non essere stata chiamata a partecipare alla quinta e ultima stagione dello show Netflix, rivelando che il suo ritorno sul set le sarebbe stato d’aiuto, visto che sta affrontando un tumore. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jennifer Marshall (@jenn13jenn13) Marshall ha spiegato attraverso un post su Instagram che essere presente nelle riprese le avrebbe permesso di ottenere l’assicurazione sanitaria attraverso il sindacato degli attori, un dettaglio particolarmente significativo considerando la sua recente battaglia contro il cancro. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - La mamma di Max sparita da Stranger Things 5: “Ero in remissione dal cancro, ma non mi hanno chiamata” Leggi anche: Tv Talk, Brenda Lodigiani: “Quando mi hanno chiamata a Bake off ero spaventata” Leggi anche: “Ero in casa con i 3 bambini che dormivano. Non mi hanno visto? Ero di sopra a stirare”, ma i video registrati da Ilary Blasi smontano l’alibi della tata di Francesco Totti e Noemi Bocchi Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Sadie Sink: “Il mio primo bacio? Sul set di Stranger Things davanti a mia mamma, è stato imbarazzante” - L'attrice che interpreta Max nella serie Netflix ha raccontato la sua prima esperienza romantica con il collega Caleb McLaughlin ... msn.com

Approdati oggi al rifugio al sicuro Eravamo molto preoccupate per le sorti di questi cuccioli, lasciati da una mamma randagia in un terreno a Villasor. I proprietari del terreno ci raccontano che la mamma era sparita da giorni e i piccoli erano rimasti lì da soli facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.