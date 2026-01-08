La magia del Natale continua in Fiera prorogati villaggio e pista di pattinaggio | nel weekend gli show di Frozen
La magia del Natale a Palermo prosegue con la proroga del villaggio e della pista di pattinaggio
La magia del Natale a Palermo non si ferma con l'Epifania. Visto il grande successo di pubblico, la pista di pattinaggio sul ghiaccio "Palermo on Ice" sarà prorogata fino a domenica 11 gennaio, continuando ad accogliere appassionati e famiglie alla Fiera del Mediterraneo, all'interno del. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: Torna il villaggio di Natale alla Fiera: pista di pattinaggio sul ghiaccio e mercatino gastronomico
Leggi anche: Mercatini, luci e pattinaggio sul ghiaccio: nel weekend la magia del Natale entra nel vivo
Christmas Town, gran finale per l’Epifania; Cosa fare a Palermo nel primo weekend del 2026: giochi, cabaret e Domenica al museo; La magia del Natale accende Caulonia: tra laboratori, fiere e l’atteso ritorno di Babbo Natale; Palermo Christmas Village, eventi e attrazioni fino all’Epifania.
Ragusa Ibla Magia del Natale fino al 6 gennaio - La Magia del Natale a Ibla continua sino al 6 gennaio e domenica c'e' la magic reunion con Befana, Babbo Natale e Grinch: da non perdere ... quotidianodiragusa.it
Lucignano accende la magia del Natale con l’Antica Fiera del Ceppo - Mercatini, Villaggio di Babbo Natale e la partecipazione della Banda Rosini, del Gruppo Folcloristico di ... lanazione.it
La magia del Natale continua tra arte, natura e tecnologia - Incanto di Luce trasforma fino al 6 gennaio 2026 il Parco Storico di Villa Litta in un itinerario di luci, musica ed effetti scenografici. notizie.it
Gennaio cancella il Natale. Meno magia, meno fantasia. Gennaio ci proietta ai mesi successivi. Ci fa guardare avanti. Ci accompagna verso un nuovo viaggio. Gennaio freddo. Impegnativo. Serio. È come un maestro severo. Ci guarda e ci dice “ricomincia!” Te - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.