La magia del Natale continua in Fiera prorogati villaggio e pista di pattinaggio | nel weekend gli show di Frozen

La magia del Natale a Palermo prosegue con la proroga del villaggio e della pista di pattinaggio

La magia del Natale a Palermo non si ferma con l'Epifania. Visto il grande successo di pubblico, la pista di pattinaggio sul ghiaccio "Palermo on Ice" sarà prorogata fino a domenica 11 gennaio, continuando ad accogliere appassionati e famiglie alla Fiera del Mediterraneo, all'interno del. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

