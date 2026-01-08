Le recenti dichiarazioni evidenziano un confronto tra chi sostiene che, nonostante le apparenze, nel settore immobiliare si investe attivamente, e chi invece critica questa percezione, accusando di demagogia. Da un lato, la maggioranza afferma che ci sono reali segnali di sviluppo; dall’altro, vengono sollevate questioni di credibilità e di affidabilità delle dichiarazioni, con alcuni che preferiscono che i leader politici si concentrino sui loro ruoli istituzionali.

"La sua è solo demagogia, è meglio che Ricci resti a Bruxelles, dove lo hanno rispedito i marchigiani". Così il capogruppo di FdI, Andrea Putzu, commenta le parole dell’ex candidato presidente per il centrosinistra e attuale eurodeputato Pd, Matteo Ricci, sull’operato della giunta Acquaroli bis dall’inizio della legislatura. Sullo stesso tono anche il capogruppo della Lega, Renzo Marinelli: "Ricci faccia mea culpa e si occupi del suo impegno al parlamento europeo, alle Marche ci penseranno il presidente Acquaroli e la giunta, che stanno lavorando al meglio per tutti noi. Se i cittadini ci hanno scelto, evidentemente hanno visto nella nostra coalizione qualcosa in più rispetto al centrosinistra". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La maggioranza in coro: "Ma quale immobilismo, qui si investe davvero"

