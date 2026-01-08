Oggi la mafia opera in modo discreto, mantenendo un basso profilo. A Como, il nuovo questore Marco Calì, arrivato a marzo 2024, porta con sé un'esperienza significativa, avendo guidato importanti indagini sulla presenza della ‘ndrangheta, come quella sui

A Como, il questore Marco Calì è arrivato a marzo 2024, dopo aver lavorato, come dirigente della Squadra Mobile di Milano, a una delle più grosse indagini sulle attuali infiltrazioni della ‘ndrangheta, Cavalli di razza. Sul fronte della criminalità organizzata, qual è la situazione a Como e provincia? "Questo non è mai stato un territorio immune, lo sappiamo. Gli interessi della mafia qui ci sono, ma ora sono cambiate le modalità. L’immagine della mafia imprenditrice è superata, ora siamo nella fase della mafia silenziosa. Figure apparentemente pulite, che hanno però alle spalle interessi e introiti criminali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - "La mafia oggi agisce ma è molto silenziosa"

