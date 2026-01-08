La Lotteria Italia bacia il Varesotto | vinti 220mila euro I biglietti vincenti
La Lotteria Italia torna nel Varesotto, portando un premio di 220 mila euro ai fortunati vincitori della zona. Questa occasione dimostra come anche premi modesti possano rappresentare un momento di soddisfazione e speranza per la comunità locale, senza grandi numeri ma con un impatto significativo. La fortuna si manifesta ancora una volta nel territorio, confermando l’interesse e l’attesa attorno a questa tradizione.
Varese, 8 gennaio 2026 – La Dea Bendata torna a far tappa in provincia di Varese e, pur senza distribuire milioni, lascia sul territorio un bottino di tutto rispetto: 220mila euro. Le grandi feste quest’anno si fanno soprattutto a Roma, dove sono caduti i premi più ricchi, ma il Varesotto non resta a mani vuote: due biglietti da 100mila euro e un tagliando da 20mila portano sorrisi e sorpresa nel giorno dell’Epifania. La provincia compare due volte tra i 30 vincitori della seconda categoria. A Somma Lombardo un fortunato possessore del biglietto M 082984 si ritrova in tasca un premio da 100mila euro, così come a Cuvio, dove il biglietto V 055420 regala la stessa cifra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: Lotteria Italia: 5 milioni di euro vinti a Roma, tutti i biglietti vincenti
Leggi anche: Lotteria Italia, biglietti vincenti: ben 3 a Paderno, 1 a Limbiate. Vinti 100mila euro a Cinisello
la fortuna bacia il Varesotto; Lotteria Italia. La fortuna bacia Lainate: colpo da 20mila euro. Milano resta leader.
Lotteria Italia 2025, ufficializzati i premi milionari. Poco Varesotto, 100.000 euro a Cuvio e Somma - La graduatoria dei premi principali prosegue con il quarto premio da 1,5 milioni di euro, vinto a Jerzu, in Sardegna, e con il quinto premio da 1 milione di euro, assegnato ad Albano Laziale. laprovinciadivarese.it
Lotteria Italia 2026, le città siciliane baciate dalla fortuna - Premi da 20mila euro sono andati a Palermo, Sant’Agata di Militello, Licata, Gioiosa Marea, Messina, Taormina, Catania, ... livesicilia.it
Lotteria Italia, la fortuna bacia il Vallo di Diano: 6 biglietti vincenti da 20mila euro - StampaSono sei i biglietti della Lotteria Italia venduti nel Vallo di Diano, nel Salernitano, tutti premiati con 20mila euro ciascuno. salernonotizie.it
Lotteria Italia 2025, la Sicilia porta a casa ben 14 premi tra la terza e la quarta categoria: ecco dove sono state messe a segno le vittorie LEGGI QUI https://www.palermolive.it/lotteria-italia-2025-nessuna-vincita-milionaria-ma-la-sicilia-si-consola-con-premi-p - facebook.com facebook
Lotteria Italia: in provincia di #Varese nessun biglietto milionario, ma colpi da 100mila euro x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.