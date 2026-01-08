La Lotteria Italia bacia il Varesotto | vinti 220mila euro I biglietti vincenti

La Lotteria Italia torna nel Varesotto, portando un premio di 220 mila euro ai fortunati vincitori della zona. Questa occasione dimostra come anche premi modesti possano rappresentare un momento di soddisfazione e speranza per la comunità locale, senza grandi numeri ma con un impatto significativo. La fortuna si manifesta ancora una volta nel territorio, confermando l’interesse e l’attesa attorno a questa tradizione.

Varese, 8 gennaio 2026 – La Dea Bendata torna a far tappa in provincia di Varese e, pur senza distribuire milioni, lascia sul territorio un bottino di tutto rispetto: 220mila euro. Le grandi feste quest’anno si fanno soprattutto a Roma, dove sono caduti i premi più ricchi, ma il Varesotto non resta a mani vuote: due biglietti da 100mila euro e un tagliando da 20mila portano sorrisi e sorpresa nel giorno dell’Epifania. La provincia compare due volte tra i 30 vincitori della seconda categoria. A Somma Lombardo un fortunato possessore del biglietto M 082984 si ritrova in tasca un premio da 100mila euro, così come a Cuvio, dove il biglietto V 055420 regala la stessa cifra. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Lotteria Italia 2025, ufficializzati i premi milionari. Poco Varesotto, 100.000 euro a Cuvio e Somma - La graduatoria dei premi principali prosegue con il quarto premio da 1,5 milioni di euro, vinto a Jerzu, in Sardegna, e con il quinto premio da 1 milione di euro, assegnato ad Albano Laziale. laprovinciadivarese.it