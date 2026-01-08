La lectio e l’omaggio di Augias | L’Emilia rende l’Italia migliore

L’omaggio di Augias e la lectio “L’Emilia rende l’Italia migliore” evidenziano il ruolo della cultura e della memoria civica nel rafforzare identità e valori condivisi. La partecipazione a questa cerimonia sottolinea l’importanza di momenti di riflessione collettiva, in cui il rituale civile diventa un’occasione per valorizzare il patrimonio culturale e il senso di appartenenza, contribuendo a un’Italia più coesa e consapevole.

"Contento di partecipare a questa cerimonia: c’è nella ritualità civile un fondo di grandezza, quando è sentita e partecipata". Con questa dedica, scritta di suo pugno sull’albo in Comune, Corrado Augias ha ricevuto ieri mattina il Primo Tricolore in occasione del 229° anniversario della nascita della bandiera italiana. La consegna è avvenuta sul palco del teatro Valli, a conclusione della lectio magistralis tenuta dal giornalista, scrittore, autore e conduttore tv. Novant’anni di freschezza e accento romano, Augias cattura l’attenzione della platea con il carisma di chi nonostante la caratura intellettuale tiene i piedi per terra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La lectio e l’omaggio di Augias : "L’Emilia rende l’Italia migliore" Leggi anche: Sette gennaio con Augias. Terrà una lectio magistralis Leggi anche: “Ricordiamo il sacrificio di chi ci ha donato la libertà”: Agrigento rende omaggio alle Forze armate e all’Unità d’Italia Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Lectio magistralis e testimonianze al Centro culturale SS. Medici. Un pomeriggio dedicato all’identità, alla memoria e alla tutela della Grecìa Salentina. https://www.antennasud.com/martano-rende-omaggio-ad-antonio-costantini-cittadino-onorario-e-studioso-d - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.