La Juventus di Spalletti cresce | identità numeri e compattezza

La Juventus di Spalletti mostra segnali di crescita, con un gioco più compatto e una maggiore coesione. La vittoria per 3-0 contro il Sassuolo testimonia un progresso nel metodo e nell’organizzazione, segnando una fase di maturità. La squadra sta sviluppando un’identità più solida, basata su numeri e compattezza, e si sta allontanando da episodi isolati per approdare a un rendimento più costante.

La Juventus non corre più solo per inerzia, ma per identità. Il 3-0 sul campo del Sassuolo non è un episodio isolato, bensì l’ennesima fotografia di una squadra che ha smesso di vivere di scatti nervosi e ha iniziato a ragionare da gruppo. Anche quando il pareggio interno con il Lecce aveva fatto temere un nuovo scivolone psicologico, la risposta è arrivata netta. Perché oggi la Juve, piaccia o no, è squadra. Si può discutere della qualità complessiva della rosa, dei singoli più o meno all’altezza, ma c’è un aspetto che non è più negoziabile: carattere e atteggiamento. Questa Juventus attacca e difende come un blocco unico, con i giocatori tecnicamente più dotati che non si sottraggono al lavoro sporco. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

