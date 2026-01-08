La Groenlandia non è nell’Unione Europea | il motivo sorprendente che in pochi conoscono

La Groenlandia, vasta isola nel cuore dell'Atlantico, non fa parte dell’Unione Europea. Questa peculiarità deriva da motivi storici, politici e geografici poco noti, che influenzano le sue relazioni con il continente europeo. Comprendere le ragioni di questa esclusione aiuta a conoscere meglio le dinamiche di questa regione unica, caratterizzata da un paesaggio glaciale e da una cultura distintiva.

La Groenlandia è spesso associata a ghiacci eterni, orsi polari e paesaggi estremi. Ma dal punto di vista politico è uno dei territori più curiosi e meno compresi al mondo. Fa parte del Regno di Danimarca, ma non appartiene all’Unione Europea. Un’apparente contraddizione che sorprende molti italiani ed europei. Ultimamente è tornata al centro del dibattito per la volontà di Donald Trump di acquisire il territorio, ma ha trovato subito il muro dell’UE. La domanda sorge spontanea: com’è possibile che un territorio legato a uno Stato membro dell’UE ne sia formalmente fuori? La risposta affonda le radici nella storia, nell’economia e nell’identità di un popolo che ha scelto consapevolmente di prendere le distanze da Bruxelles. 🔗 Leggi su Urbanpost.it

