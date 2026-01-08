La ginestra di Francesco Paolo Casavola offre uno sguardo approfondito su Capri, un luogo che affascina non solo per i paesaggi naturali e storici, ma anche per le storie e le persone che vi hanno lasciato un segno. Raffaele Vacca propone un’analisi accurata di questa terra ricca di suggestioni, evidenziando la sua capacità di suscitare emozioni e di connettere passato e presente attraverso le sue figure e atmosfere uniche.

di Raffaele Vacca Francesco Paolo Casavola riteneva che Capri è uno di quei luoghi che si lasciano ammirare ed amare non solo per la singolarità del paesaggio naturale o storico, ma anche per l’evocazione magica di innumerevoli figure umane che qui hanno vissuto. E che attraverso le cose infondono sentimenti e sensazioni, e suggeriscono pensieri che altrove non si hanno. Dopo la scomparsa terrena, avvenuta a Napoli il 4 gennaio 2026, ora tra quelle figure c’è anche lui, che ha contribuito notevolmente a far sì che il Premio Capri-S. Michele diventasse un prestigioso incontro internazionale di autentica cultura e di dialogo, ricordando che il mondo è stato creato per l’uomo e non viceversa. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

