Il presidente francese Emmanuel Macron ha comunicato che la Francia voterà contro l’accordo commerciale tra l’Unione europea e il Mercosur. Questa decisione riguarda l’ingresso in vigore dell’intesa, che coinvolge i paesi sudamericani di Brasile, Argentina, Uruguay, Paraguay e Bolivia. La posizione francese riflette le preoccupazioni su questioni ambientali e socio-economiche legate a questo accordo, ponendo nuovamente al centro del dibattito le relazioni tra Europa e Sud America.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato che la Francia voterà contro l’entrata in vigore dell’accordo commerciale tra Unione europea e Mercosur, il mercato comune sudamericano che riunisce Brasile, Argentina, Uruguay, Paraguay e Bolivia. La decisione arriva alla vigilia dei passaggi politici chiave a Bruxelles: venerdì 9 gennaio l’intesa sarà discussa dal Coreper, la riunione degli ambasciatori dei 27 Stati membri, prima di passare al via libera politico del Consiglio europeo, che riunisce i capi di Stato e di governo dell’Unione. Successivamente, l’accordo dovrà essere ratificato anche dal Parlamento europeo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - La Francia ha detto che voterà contro l’accordo tra Ue e Mercosur

