La frana sulla via Faentina | droni per monitorare le rocce Strada chiusa non c’è data di riapertura Lunghe code

La frana sulla via Faentina ha portato alla chiusura temporanea della strada, con lunghe code e nessuna data certa per la riapertura. Per monitorare la stabilità delle rocce, sono stati impiegati droni che consentono un controllo accurato e continuo della zona. La situazione rimane sotto osservazione, e le autorità stanno valutando le eventuali misure da adottare per garantire la sicurezza.

Firenze, 8 gennaio 2025 – Resta chiusa e non c’è attualmente una data per la riapertura della via Faentina. Dopo il distacco di rocce e la frana che ha rischiato di travolgere completamente una casa, i tecnici sono al lavoro per capire lo stato dell’arte. Per comprendere quanto quel movimento franoso possa essere pericoloso e possa continuare nelle prossime ore. Proprio per questo al momento resta l’incertezza sulla riapertura. Con tutti i disagi che ne conseguono. L’arteria è importantissima per i collegamenti tra Firenze e il Mugello. Ogni giorno è percorsa da centinaia e centinaia di veicoli. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La frana sulla via Faentina: droni per monitorare le rocce. Strada chiusa, non c’è data di riapertura. Lunghe code Leggi anche: Italia, schianto terribile tra furgone e auto. Caos totale e lunghe code, strada chiusa Leggi anche: Cede il costone e sulla strada “piovono” rocce e terra: frana lungo la Valserra Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. La frana sulla via Faentina: droni per monitorare le rocce. Strada chiusa, non c’è data di riapertura. Lunghe code - I tecnici al lavoro per capire lo stato dell’arte e la pericolosità del movimento delle rocce. lanazione.it

