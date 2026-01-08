La forza di una donna anticipazioni 9 gennaio | tutto pronto per la festa di Doruk ma ci sono guai in arrivo

La dizi turca di Canale 5 torna con un nuovo episodio anche venerdì 9 gennaio. C'è clima di festa a casa di Bahar, ma qualcuno potrebbe rovinare il momento più importante per Doruk. Le anticipazioni de La forza di una donna. La nuova puntata de La forza di una donna in onda su Canale 5 giovedì 9 gennaio promette nuovi colpi di scena per la famiglia protagonista di una delle dizi turche più amate dagli italiani. Mentre Bahar prova a proteggere i suoi figli e a mantenere la calma, intorno a lei si addensano rivelazioni scomode e reazioni imprevedibili. Al centro di tutto, ancora una volta, Sirin.

