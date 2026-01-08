La fortuna bacia un cliente del Bar Cocozza | il ' 15' gli regala 100mila euro

Un cliente del Bar Cocozza di Foggia ha ricevuto una sorpresa significativa grazie al '15', vincendo 100mila euro. Questa vincita si aggiunge alle altre recenti di importo consistente, tra cui i premi della lotteria Italia e tagliandi di importo più modesto. La fortuna si è manifestata in modo inatteso, portando un momento di gioia tra i clienti del locale e la comunità locale.

