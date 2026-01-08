La FIFA introdurrà avatar AI ultra-realistici per il VAR ai Mondiali 2026 | una vera rivoluzione

Per i Mondiali 2026, la FIFA introdurrà avatar AI ultra-realistici nel sistema VAR, utilizzando tecnologia avanzata e telecamere ad alta velocità. Questa innovazione mira a migliorare la precisione e la rapidità nelle decisioni arbitrali, rappresentando un passo avanti nella gestione delle partite. L’adozione di questa tecnologia evidenzia l’impegno della FIFA nel garantire un torneo più equo e tecnologicamente all’avanguardia.

Svolta storica ai #Mondiali del 2026 #FIFA pronta ad introdurre l’intelligenza artificiale per rendere il fuorigioco semi-automatico ancora più preciso #Calcionews24 - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.