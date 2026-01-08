La FIFA introdurrà avatar AI ultra-realistici per il VAR ai Mondiali 2026 | una vera rivoluzione
Per i Mondiali 2026, la FIFA introdurrà avatar AI ultra-realistici nel sistema VAR, utilizzando tecnologia avanzata e telecamere ad alta velocità. Questa innovazione mira a migliorare la precisione e la rapidità nelle decisioni arbitrali, rappresentando un passo avanti nella gestione delle partite. L’adozione di questa tecnologia evidenzia l’impegno della FIFA nel garantire un torneo più equo e tecnologicamente all’avanguardia.
Nuova tecnologia basata su intelligenza artificiale e telecamere ad alta velocità per decisioni più precise e rapide in vista dei Mondiali 2026 da parte della FIFA. Addio alle linee millimetriche: gli arbitri useranno avatar 3D fedeli ai movimenti reali dei calciatori.
