La fidanzata del capotreno ucciso a Bologna | Alessandro amava il suo lavoro ma aveva anche paura

La vicenda del capotreno Alessandro, ucciso a Bologna, ha suscitato grande attenzione. La sua fidanzata ricorda un uomo appassionato del suo lavoro, ma anche preoccupato per i rischi legati alle sue responsabilità. Recenti messaggi evidenziano le difficoltà quotidiane e le tensioni vissute da Alessandro, che amava il suo ruolo ma si confrontava con situazioni pericolose e stressanti.

«Alessandro a volte adorava il suo lavoro, ma spesso raccontava di persone pericolose sul treno. Ho un messaggio di una settimana fa in cui mi scrive di essere impazzito per fare pagare il biglietto a tre persone a bordo». Francesca Ballotta, 27 anni, è la compagna di Alessandro Ambrosio, il capotreno ucciso da Marin Jelenic, croato, con foglio di espulsione. Racconta a Repubblica le paure del ragazzo, ucciso senza un perché. L’incontro due ore prima dell’omicidio. Francesca aveva visto Alessandro due ore prima del suo omicidio. «Avevamo passato tutto il tempo a guardare fotografie del suo paesino d’infanzia, San Giuseppe Vesuviano. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Alessandro Ambrosio, il dolore della fidanzata Francesca: «Amava quel lavoro, ma aveva paura». Spunta il movente di Jelenic Leggi anche: Capotreno Alessandro Ambrosio ucciso a Bologna, il killer aveva precedenti per aggressione in stazione La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Fermato a Desenzano del Garda il killer di Alessandro Ambrosio, il capotreno ucciso a Bologna; La fidanzata del capotreno ucciso: “Il mio Alessandro amava quel lavoro, ma aveva anche paura”; Capotreno ucciso a Bologna, il padre: Era tutto il mio mondo, ma adesso sappiamo che non tornerà più; Alessandro Ambrosio, 34 anni, capotreno di Trenitalia, è stato trovato morto, ucciso a coltellate, nei pressi del parcheggio del piazzale Ovest della stazione di Bologna. Ambrosio è stato colpito, probabilmente alle spalle, mentre stava raggiungendo il parchegg. La fidanzata del capotreno ucciso a Bologna: «Alessandro amava il suo lavoro, ma aveva anche paura» - So solo che mi ha tolto la persona più importante della mia vita, così, all’improvviso» ... open.online

Chi è Francesca Ballotta, la fidanzata di Alessandro Ambrosio, il capotreno ucciso a coltellate nel parcheggio della stazione di Bologna. Il suo racconto tra amore e paura - Nel giro di pochi giorni il nome di Alessandro Ambrosio, 34 anni, capotreno, è diventato il simbolo di un paese che si interroga sulla sicurezza del lavoro. alphabetcity.it

Alessandro Ambrosio, la fidanzata Francesca: «Amava quel lavoro, ma aveva paura». Spunta il movente di Jelenic - Alessandro Ambrosio, il 34enne capotreno ucciso lunedì nel parcheggio per ferrovieri della stazione ... leggo.it

La fidanzata del capotreno ucciso: “Il mio Alessandro amava quel lavoro, ma aveva anche paura” x.com

Marin Jelenic, il croato di 36 anni fermato ieri sera a Desenzano del Garda (Brescia) con l'accusa di aver ucciso il 5 gennaio a Bologna il capotreno 34enne Alessandro Ambrosio, era stato raggiunto da un provvedimento di allontanamento dallo Stato italian - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.