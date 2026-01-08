La fiamma olimpica fa tappa a Magenta | tre chilometri 14 tedofori per una gran festa

Il 8 gennaio 2026, Magenta ospiterà il passaggio della fiamma olimpica, lungo un percorso di circa tre chilometri con 14 tedofori. L’evento, presentato ieri presso il Comune dall’assessore allo Sport Mariarosa Cuciniello, rappresenta un momento importante per la comunità locale, sottolineando il valore dello sport e della condivisione. La manifestazione si inserisce nel contesto dei festeggiamenti che coinvolgeranno la città in questa occasione speciale.

Magenta, 8 gennaio 2026 – La fiamma olimpica passerà anche dalla città di Magenta. L’evento è stato presentato ieri mattina presso il Comune di Magenta dall’assessore allo Sport Mariarosa Cuciniello. L’assessore ha illustrato i dettagli della giornata che rimarrà nella storia per la città di Magenta e il percorso che sarà seguito dai tedofori. Sui loro nomi, come da tradizione, resta il massimo riserbo da parte della Fondazione Milano Cortina 2026. Ma è certo che ci saranno, tra di loro, anche campioni olimpici. La fiamma arriverà a Magenta giovedì 15 gennaio alle 11.45 (nel primo mattino i tedofori faranno tappa al Pala Magenta per le operazioni di preparazione) e partirà da via Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

