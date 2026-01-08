La Fiamma Olimpica attraversa il territorio modenesi tra applausi e festa LE FOTO

Il 8 gennaio, il territorio modenese ha accolto la Fiamma Olimpica dei Giochi di Milano Cortina 2026, attraversando la città tra applausi e momenti di festa. Nonostante le temperature rigide, cittadini e visitatori si sono riuniti per condividere questo importante momento, rendendo omaggio alla manifestazione sportiva con entusiasmo e partecipazione. Un evento che ha rafforzato il legame tra la comunità e le Olimpiadi invernali, celebrando la passione per lo sport e la tradizione locale.

Nella giornata di oggi - giovedì 8 gennaio - il territorio modenese ha accolto la fiamma dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026, accompagnandola con un abbraccio fatto di applausi, fotografie e volti sorridenti, nonostante il freddo pungente che non ha tuttavia fermato le persone.

La Fiamma Olimpica attraversa la città Martedì 13 gennaio Dalle 08:15 alle 09:30 La Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 transiterà la settimana prossima a Ivrea, punto di partenza della tappa numero 37 del viaggio iniziato il 26 novembre 2025 - facebook.com facebook

Paolo Simoncelli con la Fiamma Olimpica: una corsa di famiglia e ricordi. Il video x.com

