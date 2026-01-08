La febbre olimpica. Il centro si scalda per il passaggio della torcia.

L’atmosfera si riscalda in vista dell’arrivo della torcia olimpica. Nel centro città, il passaggio della fiaccola attira l’attenzione di cittadini e visitatori, mentre il rumore degli aerei che sorvolano la zona si mescola agli applausi di chi si raccoglie in Darsena per vivere questo momento simbolico. Un’occasione per condividere un evento che unisce sport e comunità, creando un’atmosfera di attesa e partecipazione.

Il ronzio dell’aeroplano che sorvola e controlla l’evento, il sole e gli applausi di un capannello di spettatori radunati in Darsena. È iniziata così, poco dopo le 14 di ieri, la tappa ravennate della Fiamma Olimpica diretta ai Giochi invernali di Milano-Cortina, che prima di raggiungere la città era stata all’interno dello stabilimento di Eni nel Petrolchimico. Il primo tedoforo della tappa è Matteo Ballerini, giovane lavoratore del settore bancario di Bologna, che racconta di essere emozionato: "È bellissimo essere parte di questo evento unico, un simbolo per chiunque ami lo sport". Con l’accensione della sua torcia da una lanterna è iniziata la ‘staffetta’ che ha contato in tutto 30 tedofori e toccato alcuni dei simboli della città: Mausoleo di Teodorico, Porta Serrata, Palazzo di Teodorico, teatro Alighieri, piazza del Popolo, San Vitale e Porta Adriana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

