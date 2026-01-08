La Faz racconta la storia di Marius vivo grazie a un trapianto di polmone e alla passione per il calcio e lo Schalke

La Faz presenta la storia di Marius, un giovane di 25 anni, appassionato di calcio e tifoso dello Schalke. La sua vita è stata segnata dalla fibrosi cistica, una malattia che ha affrontato fin dall’età di un anno e mezzo. Grazie a un trapianto di polmone, Marius ha potuto continuare a vivere e a coltivare le sue passioni, dimostrando forza e determinazione nel suo percorso di vita.

La Faz racconta oggi la storia di Marius, tifoso dello Schalke, ma sopratutto grande tifoso del calcio, oggi ha 25 anni e combatte dall'età di un anno e mezzo con la fibrosi cistica. Il calcio lo ha aiutato a mantenere alto il morale, a sentirsi parte del mondo dei coetanei e a combattere le difficoltà fisiche. Anche durante il coma e la riabilitazione. Ha subito il primo trapianto di polmone vivente riuscito in Europa: il lobo polmonare inferiore destro della madre, il lobo inferiore sinistro del padre. Tre persone operate con il 30% di possibilità che il tutto riuscisse. Ha creato un progetto per sensibilizzare alla donazione di organi, "Junge Helden", Schalke 04 ha collaborato.

