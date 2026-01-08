La fatwa contro Il Tempo e i giornali che parlano di Hannoun & Co

Analizzare le relazioni tra Hannoun & Co., i gruppi islamisti e la presenza di moschee abusive in Italia è fondamentale per un'informazione responsabile. Esplorare le connessioni tra imam, Fratelli Musulmani e le influenze esterne permette di comprendere meglio il contesto e tutelare la trasparenza. È un dovere della stampa documentare queste dinamiche, contribuendo a un giornalismo libero e basato su fatti, in un paese democratico.

Svelare il sistema di Hannoun&Co per foraggiare Hamas? Raccontare l'elogio del 7 ottobre da parte di imam come quello di Torino, prima espulso e poi liberato dal solito giudice? Documentare i tentacoli dei Fratelli Musulmani che dalla Francia si sono allungati in Italia? Fotografare la giungla di moschee abusive nelle città italiane? Tutto ciò dovrebbe essere alla base del giornalismo e della libertà di stampa in un Paese democratico. Invece, no. Per l'Ucoii, l'Unione delle comunità islamiche italiane si tratta di «islamofobia». Non solo, sarebbe in atto una vera e propria «caccia al musulmano».

Ecco la prima di oggi del Tempo @tempoweb PICCOLA FATWA - L'Ucoii contro Il Tempo e gli altri giornali che parlano di Hannoun & co SICUREZZA - Editoriale e commento Gallicola DUE ITALIE - Meloni governa e la sinistra fa piazzate (Di Gregorio) IRAN ( x.com

