La domenica chiudono i supermercati? Intanto nella Gdo si apre il dibattito

La chiusura dei supermercati la domenica è un tema che suscita dibattiti nel settore della grande distribuzione organizzata. Recentemente, la proposta di Coop, avanzata dal presidente di Ancc-Coop Ernesto Dalle Rive, ha riacceso le discussioni su possibili cambiamenti nelle aperture domenicali. La questione coinvolge aspetti economici, sociali e normativi, e continua a essere al centro di confronto tra operatori e consumatori.

(Adnkronos) – Chiudere i supermercati la domenica, la proposta fa discutere. A lanciare il sasso, nei giorni scorsi, è stata la Coop con Ernesto Dalle Rive, presidente di Ancc-Coop, attraverso un'intervista a 'Il Sole 24 Ore'. La Coop ci sta pensando, ha spiegato, in quanto l'iniziativa potrebbe far abbassare costi aggiuntivi, visto che la domenica .

