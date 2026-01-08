La delusione di un lettore | Dal Ponte del Mare non si vedrà più il profilo della costa meridionale
Il ponte del Mare di Pescara, punto di riferimento della città, ha subito modifiche che limitano la visuale sulla costa meridionale abruzzese. Questa variazione cambia l’esperienza di chi lo attraversa, alterando la prospettiva storica e paesaggistica che da sempre caratterizza l’area. È importante conoscere i motivi di questa modifica e le nuove possibilità di osservazione offerte dalla zona.
«Dal ponte del Mare, oramai simbolo della città di Pescara, non è più possibile ammirare il profilo della costa meridionale abruzzese. Palazzoni quasi sulla riva del mare. Si sono creati vincoli sulle colonne del Piccinato ma non sul paesaggio a beneficio di pochi e a danno della maggioranza. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
