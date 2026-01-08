La delusione di un lettore | Dal Ponte del Mare non si vedrà più il profilo della costa meridionale

Il ponte del Mare di Pescara, punto di riferimento della città, ha subito modifiche che limitano la visuale sulla costa meridionale abruzzese. Questa variazione cambia l’esperienza di chi lo attraversa, alterando la prospettiva storica e paesaggistica che da sempre caratterizza l’area. È importante conoscere i motivi di questa modifica e le nuove possibilità di osservazione offerte dalla zona.

