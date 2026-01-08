La dedizione non ha età | l’incredibile nonno da record con 11 lauree da Ingegneria a Storia dell’Arte La sua storia
La storia di un nonno che, con impegno e passione, ha conseguito 11 lauree in discipline diverse, dall’ingegneria alla storia dell’arte, dimostra che la dedizione non ha età. La sua esperienza sfida le convenzioni sul percorso formativo, offrendo un esempio di come la sete di conoscenza possa accompagnare tutta la vita, indipendentemente dall’età o dalle sfide.
Per la maggior parte delle persone, la laurea rappresenta il traguardo finale di un percorso, il punto di arrivo prima di tuffarsi nel mondo del lavoro. Per Michele Antonio Carmosino, 78 anni, la corona d'alloro è invece un accessorio abituale, quasi una divisa. L'originario di Vastogirardi, piccolo borgo in provincia di Isernia, ha appena riscritto il suo record personale conseguendo la sua undicesima laurea. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: “Abbiamo ritrovato la mucca Minerva, l’ha individuata il pet detective dopo due mesi di latitanza. Per tre volte è scampata alla morte, ora è con la sua amica Miranda”: la storia dell’animale fuggito da un macello
Leggi anche: Alex Schwazer compie 41 anni, la moglie Kathrin, la storia con Carolina Kostner, i record e la squalifica per doping: «Ragionavo da tossico. Sono stato in cura da psicologi»
Una bellissima trasferta per festeggiare insieme un anno di lavoro "Cari amici, colleghi e collaboratori, vorrei prendermi un momento per esprimere la mia più sincera gratitudine a tutti voi per il vostro incredibile lavoro e dedizione al nostro ristorante. In questo - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.