La dedizione non ha età | l’incredibile nonno da record con 11 lauree da Ingegneria a Storia dell’Arte La sua storia

La storia di un nonno che, con impegno e passione, ha conseguito 11 lauree in discipline diverse, dall’ingegneria alla storia dell’arte, dimostra che la dedizione non ha età. La sua esperienza sfida le convenzioni sul percorso formativo, offrendo un esempio di come la sete di conoscenza possa accompagnare tutta la vita, indipendentemente dall’età o dalle sfide.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.