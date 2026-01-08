La crisi del consorzio universitario la Cgil | Il Comune si assuma le proprie responsabilità

La crisi del consorzio universitario di Agrigento si approfondisce con le dimissioni del vicepresidente Giovanni Ruvolo, che hanno suscitato forti critiche. La Cgil di Agrigento evidenzia la difficile situazione dell’ente e invita il Comune a assumersi le proprie responsabilità per contribuire a risolvere le criticità emerse. La questione rimane aperta, richiedendo un intervento deciso delle istituzioni per garantire stabilità e funzionalità all’istituto.

