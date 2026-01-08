La crepa nel Corno d’Africa | la Cina vuole fermare le aperture al Somaliland ma con molti rischi
Il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, ha avviato il suo tour in Africa, concentrandosi sulla regione del Corno d’Africa. La visita si inserisce nel contesto delle tensioni tra Cina e Somaliland, con Pechino che cerca di limitare le aperture diplomatiche nel territorio. Una strategia che comporta rischi e sfide, influenzando le relazioni internazionali e gli equilibri nella regione.
Il ministro degli Esteri della Repubblica popolare cinese, Wang Yi, ha appena cominciato il suo tradizionale tour di inizio anno in Africa, quello che serve soprattutto a irrobustire investimenti e.
