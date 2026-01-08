La Cremonese perde due punti in casa contro il Cagliari, nonostante fosse in vantaggio di due gol. La squadra non riesce a mantenere il risultato e termina la partita con un pareggio per 2-2. La rimonta degli avversari prosegue la serie di risultati senza vittorie per i grigiorossi, che ora cercano di ritrovare continuità in campionato.

AGI - Sfuma il ritorno alla vittoria per la Cremonese che prolunga a cinque la sua striscia senza successi: avanti di due gol, i grigiorossi si fanno riacciuffare sul 2-2 dal Cagliari. I lombardi non avevano mai segnato nelle ultime quattro gare, ma si sbloccano subito grazie a un errore degli ospiti. Bastano infatti solo quattro minuti per il vantaggio della Cremonese, nato da un errore di Mina: Vardy ruba palla e serve Johnsen, che insacca l'1-0. La mossa a sorpresa di Nicola si rivela subito decisiva, col norvegese a muoversi tra le linee e creare superiorità con le punte, mentre Pisacane sbaglia a stravolgere la formazione rossoblù. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - La Cremonese spreca il doppio vantaggio: Cagliari in rimonta per il 2-2

Leggi anche: Cremonese spreca il doppio vantaggio: Cagliari in rimonta per il 2-2

Leggi anche: Cremonese-Cagliari 2-2, il doppio vantaggio non basta ai grigiorossi: pareggio in extremis

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Un tempo a testa: la Cremonese spreca il doppio vantaggio e si fa rimontare dal Cagliari - Gol ed emozioni allo stadio Zini, dove Cremonese e Cagliari danno vita a una partita ricca di spettacolo che si chiude sul 2- tuttonapoli.net