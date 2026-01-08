La Cremonese scappa avanti 2-0 il Cagliari la riacciuffa | pari e spettacolo allo Zini

Nel match tra Cremonese e Cagliari, la squadra lombarda si porta avanti 2-0, ma viene riacciuffata dai sardi, terminando la gara con un pareggio 2-2. La partita, giocata allo stadio

Cremonese - Cagliari 2-2 Marcatori: 4' Johnsen, 28' Vardy, 5' st Adopo, 43' st Trepy Cremonese (3-5-2): Audero 6; Terracciano 6, Baschirotto 5.5, Bianchetti 5.5; Floriani Mussolini 5.5, Payero 5.5 (47' st Grassi sv), Bondo 5.5 (14' st Vandeputte 5.5), Johnsen 6.5 (14' st Zerbin 5.5), Pezzella 6 (14' st Barbieri 6); Vardy 7 (47' st Sanabria sv), Bonazzoli 6.5. In panchina: Silvestri, Nava, Valoti, Moumbagna,. 🔗 Leggi su Feedpress.me

