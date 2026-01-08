La Coppa del Mondo femminile di salto con gli sci 2025-26 si sposta da trampolini di piccole dimensioni e fa tappa a Ljubno, in Slovenia. Dopo le tappe europee, la competizione proseguirà con una trasferta in Asia, ampliando così il percorso della stagione e offrendo nuove occasioni di confronto tra le atlete.

La Coppa del Mondo femminile 2025-26 di salto con gli sci si appresta a lasciare l’Europa per una lunga trasferta asiatica. Prima di abbandonare il Vecchio Continente, c’è però spazio per la confortante certezza rappresentata da uno dei contesti meglio conosciuti in assoluto. Difatti, nell’imminente weekend si gareggerà a Ljubno. Il borgo sloveno è, a pieno titolo, una delle classiche del massimo circuito rosa, essendo stata inserita nel calendario di ogni singola stagione, eccezion fatta per il 2013-14! Non a caso, il trampolino può vantarsi di appartenere all’esclusivo “Club 20”, ovvero a quell’esclusivo gruppo di impianti che hanno ospitato almeno 20 gare individuali valevoli per la Sfera di cristallo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - La Coppa del Mondo di salto con gli sci femminile resta su trampolini minuscoli e fa tappa a Ljubno

Leggi anche: Salto con gli sci, Coppa del Mondo Falun 2025. Tappa infrasettimanale, evento pre-Mondiale 2027!

Leggi anche: Salto con gli sci, la Coppa del Mondo femminile riparte abbagliata dalla ‘Supernova’ Nika Prevc

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Un’ottima occasione per scoprire il salto con gli sci; Il calendario delle gare settimanali: sci alpino femminile a Kranjska Gora, si chiudono Tour de Ski e Quattro Trampolini; Sci nordico – Programma e orari delle gare del 3 gennaio; Programma settimana sport invernali 5-11 gennaio: tutte le gare in calendario, dallo sci alpino allo snowboard, dal biathlon allo slittino.

La Coppa del Mondo di salto con gli sci femminile resta su trampolini minuscoli e fa tappa a Ljubno - 26 di salto con gli sci si appresta a lasciare l'Europa per una lunga trasferta asiatica. oasport.it