La Comune di Ferrara interroga la giunta | Servizi spacciati per nuovi ma esistono da anni

La Comune di Ferrara ha sollevato dubbi sulla reale novità di alcuni servizi annunciati dall’assessora Coletti, riguardanti il sostegno alla genitorialità, come le attività in carcere e l’elenco dedicato. Si evidenzia che tali iniziative, presentate come nuove, risultano essere già operative da tempo. La questione invita a una verifica accurata delle informazioni e alla trasparenza nelle comunicazioni istituzionali.

