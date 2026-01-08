La Comune di Ferrara interroga la giunta | Servizi spacciati per nuovi ma esistono da anni
La Comune di Ferrara ha sollevato dubbi sulla reale novità di alcuni servizi annunciati dall’assessora Coletti, riguardanti il sostegno alla genitorialità, come le attività in carcere e l’elenco dedicato. Si evidenzia che tali iniziative, presentate come nuove, risultano essere già operative da tempo. La questione invita a una verifica accurata delle informazioni e alla trasparenza nelle comunicazioni istituzionali.
“Negli ultimi giorni l’assessora Coletti ha annunciato, attraverso la stampa locale e alcune pagine social istituzionali, l’attivazione di presunti ‘nuovi’ servizi a sostegno della genitorialità, in particolare le attività di supporto alla genitorialità in carcere e l’istituzione di un elenco. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
