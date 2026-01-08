La commovente lettera d' amore di Nonna Lucia all' AS Roma per i suoi 110 anni

La lettera di Nonna Lucia, in occasione dei suoi 110 anni, è un gesto di affetto autentico verso l’AS Roma. In poche parole, esprime come la squadra rappresenti per lei molto più di un semplice sport, ma un sentimento che ha condiviso e trasmesso alle generazioni della sua famiglia, diventando parte integrante della sua storia e delle sue emozioni. Un messaggio di amore e di memoria che unisce passato e presente.

