La commovente lettera d' amore di Nonna Lucia all' AS Roma per i suoi 110 anni
La lettera di Nonna Lucia, in occasione dei suoi 110 anni, è un gesto di affetto autentico verso l’AS Roma. In poche parole, esprime come la squadra rappresenti per lei molto più di un semplice sport, ma un sentimento che ha condiviso e trasmesso alle generazioni della sua famiglia, diventando parte integrante della sua storia e delle sue emozioni. Un messaggio di amore e di memoria che unisce passato e presente.
“Perché tu per me non sei una squadra di calcio ma un sentimento che ho coltivato e trasmesso ai miei figli, ai miei nipoti e pronipoti. Un sentimento eterno, perché eterna è la mia fede per te. Ti ringrazio per esserci sempre stata”. Firmato Nonna Lucia, destinataria l’AS Roma. Questo è un. 🔗 Leggi su Romatoday.it
