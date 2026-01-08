La collaborazione di Caracas con Mosca Pechino e Teheran è vivissima

La recente cerimonia di insediamento della presidente Delcy Rodríguez ha segnato un nuovo capitolo nella politica venezuelana, con la partecipazione di numerosi rappresentanti nazionali e internazionali. La collaborazione tra Caracas e i paesi come Mosca, Pechino e Teheran continua a essere intensa, riflettendo le relazioni strategiche e diplomatiche che caratterizzano la regione in un contesto complesso e in evoluzione.

Al giuramento della presidente Delcy Rodríguez, che ha preso il posto di Nicolás Maduro, dopo la cattura da parte degli americani, come da protocollo c’erano diversi invitati nazionali, di regime e internazionali. Erano presenti diversi ambasciatori, ma in posizione di primo piano c’erano: Lan Hu, ambasciatore della Repubblica popolare cinese, Sergei Melik Bagdasarov, ambasciatore della Federazione russa, e Ali Chegini, ambasciatore della Repubblica islamica dell’Iran. Sono tre rappresentanti dei loro paesi molto potenti e per questo sono stati mandati in Venezuela, visti gli stretti rapporti di collaborazione e solidarietà fra Caracas, Pechino, Mosca e Teheran. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - La collaborazione di Caracas con Mosca, Pechino e Teheran è vivissima Leggi anche: Taiwan con Israele, Pechino con Teheran. Riflessi indo-pacifici in Medio Oriente Leggi anche: Mosca stringe con Pechino, Trump corteggia Xi: la nuova guerra fredda a tre potenze Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. La collaborazione di Caracas con Mosca, Pechino e Teheran è vivissima; Venezuela, Usa sequestrano petroliere nell'Atlantico e nel Mar dei Caraibi. Mosca: È illegale; Gianni Vernetti: La caduta di Maduro? Un colpo durissimo all’alleanza delle autocrazie | .it. La collaborazione di Caracas con Mosca, Pechino e Teheran è vivissima - La presenza degli ambasciatori di Russia, Cina e Iran al giuramento della presidente Delcy Rodríguez mostra un messaggio di continuità: i tre paesi continueranno a stare dalla parte del regime e il re ... ilfoglio.it

Petroliera fantasma russa abbordata al largo dagli Usa. Mosca: “Azione illegale” - La partita venezuelana si allarga e investe anche la Cina: sequestrata un’imbarcazione di Pechino nel Mar dei Caraibi ... repubblica.it

Trump detta le condizioni al Venezuela e dopo il petrolio pretende la fine dei rapporti con Cina e Russia. Ira di Mosca e Pechino - Trump detta le condizioni al Venezuela e dopo il petrolio pretende la fine dei rapporti con Cina e Russia. lanotiziagiornale.it

Il discorso di Trump dopo l'attacco a Caracas e l'arresto di Maduro “Tutte le capacità militari del Venezuela sono state completamente neutralizzate quando i nostri uomini e le nostre donne in uniforme, operando in stretta collaborazione con le forze dell’ordine x.com

Da una parte la gioia spontanea che riempie Caracas e le piazze di tutto il mondo con i - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.