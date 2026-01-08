La Cina ha spostato le portaerei | cosa svelano le immagini satellitari

Le immagini satellitari recenti mostrano che le tre portaerei cinesi sono attualmente stazionarie in basi navali nazionali. Dopo un intenso 2025 nel Pacifico occidentale, queste mosse offrono spunti per comprendere le strategie militari della Cina e il loro impatto sulla regione. Un’analisi dettagliata delle posizioni attuali permette di valutare le dinamiche in corso e le possibili evoluzioni future.

Le ultime immagini satellitari hanno rivelato che tutte e tre le portaerei cinesi sono attualmente posizionate presso basi navali nazionali, dopo un 2025 caratterizzato da un'intensa attività nel Pacifico occidentale. Nello specifico, la CNS Liaoning e la CNS Fujian sono state individuate presso la base di Yuchi, nel nord-est del Paese, mentre la CNS Shandong si trova a Yulin, nel sud. Ebbene, questo dispiegamento fa parte della strategia di Pechino volta a rafforzare la propria presenza marittima nella regione. Ricordiamo che la Cina gestisce oggi la flotta più grande al mondo per numero di unità, con oltre 370 navi, e punta a costruire sei portaerei aggiuntive entro il 2035, raggiungendo un totale di nove, secondo l’ultimo rapporto del Pentagono sui progressi militari cinesi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

