La causa della morte di James Ransone | l'attore di It Capitolo 2 e The Wire si è suicidato

Non ci sono informazioni ufficiali sulle cause della morte di James Ransone, noto per i ruoli in It: Capitolo 2 e The Wire. A oggi, non è stata resa nota alcuna motivazione ufficiale riguardo il suo decesso.

Sono state confermate le cause del decesso di James Ransone, attore noto per i suoi ruoli in It: Capitolo 2 e The Wire. Trovato senza vita nel suo appartamento di Los Angeles, è morto suicida.

James Ransone, confermata la causa della morte della star di IT e The Wire - È stata annunciata ufficialmente il motivo della scomparsa dell'attore, famoso per aver interpretato Eddie Kaspbrak nel secondo capitolo del franchise di Andy Muschietti. movieplayer.it

James Ransone morto a 46 anni, possibile suicidio dell'attore famoso per i ruoli in The Wire e It - Capitolo 2 - Capitolo 2, è stato trovato morto a 46 anni nel suo appartamento: si sarebbe ucciso ... virgilio.it

