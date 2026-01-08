La Casa Bianca | Vogliamo comprare la Groenlandia La Francia all’Ue | Reagire
Recentemente, si sono susseguite notizie riguardanti l’interesse degli Stati Uniti per la Groenlandia, con la Casa Bianca che ha espresso intenzioni di acquisto. La Francia, dall’altro lato, invita l’Europa a reagire, cercando di coinvolgere i partner comunitari. Gli sviluppi pongono l’attenzione sulle strategie diplomatiche e geopolitiche volte a tutelare gli interessi europei e a rispondere alle mosse degli Stati Uniti in questa regione strategica.
Parigi prova ad arruolare i partner contro le mire degli Stati Uniti sull’isola artica. Washington: «Prima la diplomazia». Allo studio pure un patto di libera associazione. Parigi torna a fare la voce grossa contro Washington. E stavolta lo fa sulla questione della Groenlandia. «Vogliamo agire, ma vogliamo farlo insieme ai nostri partner europei», ha dichiarato ieri il ministro degli Esteri francese, Jean-Noel Barrot, annunciando che avrebbe discusso del dossier con gli omologhi di Germania e Polonia. Insomma, Parigi dice di voler «agire» contro le rivendicazioni statunitensi sulla Groenlandia, ma precisa di non volerlo fare da sola. 🔗 Leggi su Laverita.info
