La carica dei volontari per risollevare il ’pallone’

Una gara di solidarietà si è svolta per aiutare la Gs Pattinaggio di Castel San Pietro, una delle società sportive più longeve e riconosciute del territorio. L’obiettivo è risollevare il pallone pressostatico e permettere la ripresa delle attività sportive. Dopo un avvio d’anno difficile, i volontari si sono mobilitati per sostenere questa storica realtà, simbolo di impegno e passione nel panorama sportivo locale.

Gara di solidarietà per risollevare il pallone pressostatico e far ripartire l'attività. La Gs Pattinaggio, storica società di Castel San Pietro che ha superato i 60 anni di vita ed è un vero e proprio punto di riferimento per lo sport castellano, come descritto in un post su Facebook nel giorno dell'Epifania, non ha avuto un inizio anno fortunatissimo. "L'anno è iniziato male, sotto il peso della neve il pallone è crollato", si legge nel post. Stesso destino, peraltro, di altre strutture analoghe presenti nella zona di viale Terme, ma la Gs non si è data per vinta e ha subito lanciato un appello via social.

