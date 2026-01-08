La Toscana diventa palcoscenico d’eccezione per il K-Pop mondiale. È uscito in questi giorni il nuovo videoclip musicale degli Enhypen, boyband sudcoreana tra le più influenti e seguite della scena internazionale, girato interamente - e in gran segreto - tra Firenze e la sua area metropolitana. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Leggi anche: La boy band sudcoreana "Enhypen" sceglie la Toscana per il suo videoclip \ VIDEO

Leggi anche: Quando la moda faceva sognare: Rosalía indossa il meglio degli anni Duemila nel suo ultimo videoclip

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

La boyband sudcoreana Enhypen sceglie la Toscana per il suo videoclip \ VIDEO.

La boyband sudcoreana "Enhypen" sceglie la Toscana per il suo videoclip \ VIDEO - È uscito in questi giorni il nuovo videoclip musicale degli Enhypen, boyband sudcoreana tra le più influenti e seguite della scena in ... firenzetoday.it

La scelta della boy band sudcoreana - facebook.com facebook

La boy band sudcoreana "Enhypen" sceglie la Toscana per il suo videoclip \ VIDEO x.com