La boyband sudcoreana Enhypen sceglie la Toscana per il suo videoclip VIDEO
La Toscana diventa palcoscenico d’eccezione per il K-Pop mondiale. È uscito in questi giorni il nuovo videoclip musicale degli Enhypen, boyband sudcoreana tra le più influenti e seguite della scena internazionale, girato interamente - e in gran segreto - tra Firenze e la sua area metropolitana. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Leggi anche: La boy band sudcoreana "Enhypen" sceglie la Toscana per il suo videoclip \ VIDEO
Leggi anche: Quando la moda faceva sognare: Rosalía indossa il meglio degli anni Duemila nel suo ultimo videoclip
La boyband sudcoreana Enhypen sceglie la Toscana per il suo videoclip \ VIDEO.
La boyband sudcoreana "Enhypen" sceglie la Toscana per il suo videoclip \ VIDEO - È uscito in questi giorni il nuovo videoclip musicale degli Enhypen, boyband sudcoreana tra le più influenti e seguite della scena in ... firenzetoday.it
La scelta della boy band sudcoreana - facebook.com facebook
La boy band sudcoreana "Enhypen" sceglie la Toscana per il suo videoclip \ VIDEO x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.