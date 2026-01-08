La bimba ha fretta di nascere soccorritori del 118 chiamati a fare da ostretici

La piccola Marta aveva fretta di nascere, così i soccorritori del 118 sono intervenuti per assistere la partoriente. In situazioni di emergenza come questa, gli operatori sono pronti a intervenire con competenza, garantendo la sicurezza sia della mamma che del bambino. Un intervento tempestivo e professionale può fare la differenza, assicurando un inizio di vita in condizioni di massima serenità.

Aveva evidentemente tanta fretta di nascere la piccola Marta e così i soccorritori del 118 sono stati chiamati a fare da ostetrici. È accaduto all'alba di questa mattina in un'abitazione di Capo d'Orlando. A chiamare l'ambulanza è stato il padre della bimba. Giunti sul posto, gli autisti. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Leggi anche: Elia ha fretta di nascere: parto in strada davanti alla famiglia?

Leggi anche: Ha fretta di nascere, a Castelnovo Sotto papà si trasforma in ostetrico

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

E' Leonardo il primo nato a Brescia. A Villa Carcina una bimba ha fretta di venire al mondo e nasce in auto; Roma, bambino nasce in ambulanza. Il racconto dei soccorsi; Pietro ha fretta di nascere nel 2026: suo il primato in provincia di Venezia; Gregorio l'ultimo nato del 2025 e Karla Maria la prima nascita del 2026.

Biella, il bimbo ha fretta di nascere: donna partorisce in casa in diretta telefonica con il 118 - A Tollegno, comune di duemila abitanti in provincia di Biella, una donna di 34 anni questa mattina, lunedì 11 agosto, ha partorito in casa un maschietto. torino.repubblica.it

Torino, la bimba ha fretta di nascere: la madre partorisce in ambulanza a due passi dall’ospedale - Aveva molta fretta di venire al mondo la bimba che ieri sera ha deciso di nascere sull'ambulanza medicalizzata che la Centrale Operativa del 118 di Azienda Zero aveva inviato per soccorrere la madre ... torino.repubblica.it

Fiocco rosa a Capo d’Orlando: la piccola Marta ha fretta e nasce in casa tra le braccia del 118 - La bimba è venuta alla luce nella notte assistita dai medici e dagli autisti soccorritori delle postazioni locali. msn.com

La bimba aveva fretta di nascere e la mamma ha partorito nel giardino di casa, ad una temperatura di -2°C. - facebook.com facebook

E' Leonardo il primo nato a Brescia. A Villa Carcina una bimba ha fretta di venire al mondo e nasce in auto x.com