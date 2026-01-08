La Befana portamulte e denunce Intensa attività dei carabinieri

Durante il periodo delle festività, i carabinieri hanno intensificato i controlli nell’ambito dell’operazione feste sicure, con l’obiettivo di garantire la sicurezza pubblica. L’attività si è concentrata sulle aree più frequentate della città e della provincia, proseguendo fino all’Epifania. Sono state contestate multe e avviate denunce per il rispetto delle normative, contribuendo a mantenere un ambiente più sicuro durante le celebrazioni natalizie.

L’operazione feste sicure che ha visto i carabinieri impegnati nel periodo di massima frequentazione della città e località della provincia è proseguita fino all’Epifania. Sono state giornate intense di controlli quelle trascorse fino all’Epifania dai carabinieri della compagnia della Spezia supportati dall’aiuto dei colleghi delle varie stazioni. Oltre a incrementare i servizi di controllo del territorio allo scopo di garantire una maggior sicurezza sulle strade sono stati portati a termine diversi risultati operativi che hanno prodotto denunce in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza e possesso di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

